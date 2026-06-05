i dati di altroconsumo

Ad Alassio la spiaggia più cara d'Italia: 360 euro per ombrellone e lettini

Nel comune in provincia di Savona le cifre variano a seconda della posizione

di Francesco Mortola
05 Giu 2026 - 19:50
01:35 
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