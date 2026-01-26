Achille Polonara torna a calcare il parquet della Dinamo Sassari: "Voglio tornare"

Achille Polonara è tornato davanti al suo pubblico. "Le Iene" hanno seguito il ritorno del cestista, colpito da una leucemia mieloide acuta che lo ha allontanato dal parquet per diversi mesi, nella gara in cui ha riabbracciato i tifosi della sua squadra durante la sfida in programma per la sedicesima giornata del campionato di Serie A tra la sua Sassari e Napoli.