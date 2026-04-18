Achille Lauro incanta Roma: show a sorpresa alla Fontana di Trevi

Nuova, iconica performance di Achille Lauro. Il cantautore, nato a Verona ma cresciuto a Roma, ha trasformato la Fontana di Trevi in un palcoscenico a cielo aperto. "Questa notte evento segreto, posti limitatissimi", aveva annunciato sui social, senza dare ulteriori indicazioni. Poi la rivelazione della location, con i fan "avvisati" all'ultimo minuto. Infine il concerto, a mezzanotte, per lanciare il nuovo progetto "Comuni Immortali", edizione speciale dell'album uscito esattamente un anno fa. "E così, co' 'na serenata, festeggiamo un anno del disco più importante della nostra storia. Di nuovo insieme. Lì dove tutto è iniziato", ha affermato Lauro.