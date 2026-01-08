Acca Larentia: in un video l'aggressione ai militanti di Gioventù Nazionale

Diffuso in rete il video del raid avvenuto alla vigilia dell'anniversario di Acca Larentia. Nelle immagini, circa un minuto di filmato, si vede un gruppo di circa venti persone incappucciate, armate di bastoni e spranghe, avvicinarsi a una macchina ferma nel parcheggio di un supermercato a Roma e aggredire chi è sceso dal veicolo. Le vittime sono quattro militanti di Gioventù Nazionale che, secondo quanto si apprende, stavano attaccando dei manifesti nella zona del supermercato Todis. Dopo l'aggressione i responsabili si sono allontanati in gruppo a piedi. Le immagini sono ora al vaglio della Digos che indaga per risalire agli autori. Intanto sono due le informative della questura di Roma inviate a piazzale Clodio sulla commemorazione di Acca Larentia, a cui hanno partecipato nei giorni scorsi più di mille appartenenti a movimenti di estrema destra, e sull'aggressione subita dai quattro appartenenti a Gioventù Nazionale. Violazione delle leggi Mancino e Scelba e lesioni aggravate le ipotesi di reato.