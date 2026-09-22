la storia

Abruzzo, ricostruisce la contea de "Lo Hobbit" e gli viene dedicato un documentario

Dopo una diagnosi di Leucemia, Nicolas Gentile ha ricostruito lo scenario fantasy vicino a Chieti

di Michelangelo Iuliano
22 Set 2026 - 19:39
01:30 
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