IL VINO "ITINERANTE"

A Viterbo al via "Calici diffusi"

La città dei papi ospiterà l'evento che unisce la promozione delle eccellenze locali a iniziative di inclusione sociale."

di Erika Sità
03 Lug 2026 - 18:58
01:20 
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