A Saint-Tropez l'ultimo addio a Brigitte Bardot, folla ai funerali

Brigitte Bardot, a 10 giorni dalla morte avvenuta il 28 dicembre nella sua residenza della Madrague, attraversa questa mattina per l'ultima volta il villaggio di Saint-Tropez, che ha legato tanta della sua fama mondiale al nome della celebre attrice. I funerali sono cominciati alle 11, ma le personalità non si sono fatte attendere, da Marine Le Pen al militante ecologista Paul Watson, alla cantante e sua amica Mireille Mathieu, che si è esibita durante le esequie. Al termine della cerimonia, c'è stata una processione dietro al feretro in direzione del cimitero: l'inumazione nella massima intimità nella tomba che sorge a pochi metri dal mare, con vista su Sainte-Maxime.