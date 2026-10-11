A Roma in mostra i costumi di scena delle star

Il Diavolo Veste Prada ha fatto sognare milioni di spettatori mostrando l'unicità della moda made in Italy: nel film, però, non ci sono solo i grandi nomi del fashion system, ma anche la sapienza artigiana di costumisti e orafi. A Roma, nello spazio permanente di Cinecittà si mostra, l'esposizione mani d'Oro, con i costumi di scena realizzati dalle grandi sartorie italiane ed entrati nella storia del cinema ... come gli abiti gioielli del film boom di incassi con Meryl Streep e Anne Hathaway.

