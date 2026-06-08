A Roma il Carosello storico dei carabinieri

Al galoppo, sciabola alla mano, i carabinieri del 4° Reggimento a cavallo rievocano la celebre carica di Pastrengo. Era il 30 aprile 1848, quando l’avanzata di tre squadroni carica le avanguardie austriache salvando la vita a re Carlo Alberto. Un‘azione valorosa che valse la medaglia d’argento al valor militare alla bandiera dell’Arma; 178 anni fa come oggi, a Roma, a piazza di Siena, con il carosello storico dei Carabinieri che conclude la quattro giorni di celebrazioni dei 212 anni dalla fondazione della Benemerita.