Settimana dell’Arte e della Tecnologia

A Pechino i ballerini danzano all'unisono con"i robot umanoidi

Si è trattato di un esperimento di empatia tra esseri umani e algoritmi

18 Set 2026 - 10:27
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