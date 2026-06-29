In Canada

A passeggio con il cane incontra un orso grizzly: ecco come lo fa scappare

L'escursionista è riuscita a mantenere la calma e, urlando nei confronti dell'animale selvatico, è riuscita a farlo allontanare"

29 Giu 2026 - 16:47
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