il via con il "chupinazo"

A Pamplona la corsa dei tori nella festa di San Firmino

Folla con foulard rossi e maglietta bianca per assistere al "chupinazo", il lancio di un razzo pirotecnico dal municipio per l'inizio dei festeggiamenti

06 Lug 2026 - 17:05
01:14 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
spagna
corsa dei tori
pamplona
san firmino
video evidenza