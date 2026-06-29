LA RICORRENZA

A Nola torna la"Festa dei gigli con il sigillo Unesco

Obelischi di legno e cartapesta alti 25 metri, insieme a una costruzione a forma di barca, danzano sulle spalle della passione e della fede dei cullatori

29 Giu 2026 - 19:28
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