A Napoli "rinasce" la sfogliatella
Riapre la Pasticceria Pintauro: qui tre secoli prese vita il dolce della tradizione che ancora divide: frolla o riccia?
A Napoli si dice “tené folla Pintauro” quando c’è ressa, quando la gente si accalca. Proprio com'è appena successo per la riapertura di questa storica pasticceria nel cuore della città, la Pasticceria Pintauro appunto, simbolo della tradizione dolciaria. Qui, poco meno di tre secoli fa, Pasquale Pintauro prese una ricetta da un convento amalfitano e la trasformò nella storica e amatissima sfogliatella. Un dolce che ancora divide i napoletani in due fedi opposte: frolla o riccia?