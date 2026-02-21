A Forlì apre "Barocco. Il gran teatro delle idee": duecento capolavori e un gesto di solidarietà

Apre a Forlì la mostra "Barocco. Il gran teatro delle idee", in programma fino al 28 giugno 2026. Promosso da Mediafriends, l'ente filantropico di Mediaset, Mondadori e Medusa presieduto da Pier Silvio Berlusconi, e dalla Fondazione Cassa dei risparmi di Forlì, l'evento sosterrà il progetto Ruth di Caritas italiana, un programma dedicato a donne vittime di violenza che offre percorsi concreti di emancipazione, autonomia e rinascita.



Il Barocco come non lo avevamo ancora visto. Un grande dialogo tra Seicento e Novecento prende vita a Forlì con uno dei progetti culturali più attesi del 2026. Circa 200 capolavori — tra opere di Bernini, Borromini e Caravaggio — conducono il visitatore in un viaggio articolato in dodici sezioni, tra arte e fascino. Un percorso immersivo dove lo spazio, la luce e il ritmo delle sale guidano lo sguardo.