Usa, la regina Camilla visita i cavalli in una fattoria

La regina Camilla ha fatto visita a una fattoria nello stato della Virginia, negli Stati Uniti, per un incontro all'insegna della sua nota passione per i cavalli. Accolta dai proprietari e da alcuni esperti del settore equestre, la sovrana ha potuto osservare da vicino diverse razze, soffermandosi in particolare su esemplari da competizione e cavalli da allevamento. Non sono mancati momenti più informali, tra carezze agli animali e brevi passeggiate nei recinti della proprietà. L'incontro si inserisce nel quadro di iniziative volte a rafforzare i legami culturali e agricoli tra Regno Unito e Stati Uniti, mettendo in luce una passione comune per il mondo equestre e la tutela delle tradizioni rurali.