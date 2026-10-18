edito da Sperling & Kupfer

"Un'arte di famiglia" di Camilla Lunelli

Il racconto di un percorso di crescita personale e imprenditoriale

18 Ott 2026 - 19:26
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Un percorso di crescita personale che si intreccia con la storia imprenditoriale dell'azienda acquisita dal nonno di famiglia. A raccontarlo Camilla Lunelli nel suo libro "Un'arte di famiglia", pubblicato di Sperling & Kupfer.

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