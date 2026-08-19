LA RUBRICA

Tg4 Medicina, cosa succede al cuore quando fa molto caldo?

"Ne parliamo con la dottoressa Michela Gera, cardiologa di Genos, centro di medicina preventiva e personalizzata

di Elisa Triani
19 Ago 2026 - 18:31
02:12 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
tg4 medicina