"Sono il figlio adottivo di Raffaella": la prima uscita pubblica di Gianluca

"Sono il figlio adottivo di Raffaella". Con queste parole Gianluca Pelloni Bulzoni si è presentato al pubblico durante la presentazione della Fondazione dedicata a Raffaella Carrà. Per la prima volta dalla scomparsa della showgirl, avvenuta nel luglio 2021, l'uomo ha raccontato il legame speciale che lo univa all'artista. Nato a Ferrara nel 1964, aveva iniziato a lavorare con lei come guardia del corpo, diventando poi uno dei suoi collaboratori più fidati. La Fondazione nasce per promuovere iniziative culturali e sociali, con particolare attenzione ai giovani artisti. Tra i progetti annunciati anche il musical "Raffaella", versione italiana dello spettacolo spagnolo "Bailo Bailo".