quando l'italia era più fresca

"Sapore di mare", il film di un'estate italiana che oggi sembra lontanissima

Non resta che rifugiarsi nella dolcezza del ricordo dei film e coltivare la speranza di una nuova estate italiana, che riporti il fresco o"almeno la felicità

di Michelangelo Iuliano
16 Ago 2026 - 13:05
02:05 
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Il caldo un porto sicuro, il sole un amico sincero, il mare una promessa d'amore, la spensieratezza delle vacanze l'unico obiettivo: era l'estate italiana, quella raccontata dai grandi classici del nostro cinema. Oggi sembra un ricordo lontano, confuso dall'afa opprimente di una stagione che è cambiata

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