"Sapore di mare", il film di un'estate italiana che oggi sembra lontanissima
Non resta che rifugiarsi nella dolcezza del ricordo dei film e coltivare la speranza di una nuova estate italiana, che riporti il fresco o"almeno la felicitàdi Michelangelo Iuliano
Il caldo un porto sicuro, il sole un amico sincero, il mare una promessa d'amore, la spensieratezza delle vacanze l'unico obiettivo: era l'estate italiana, quella raccontata dai grandi classici del nostro cinema. Oggi sembra un ricordo lontano, confuso dall'afa opprimente di una stagione che è cambiata