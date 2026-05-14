"Raffaella - Il Musical", lo spettacolo su Raffaella Carrà arriva in Italia

Arriva nei teatri italiani "Raffaella - Il musical", lo spettacolo scritto e diretto da Luciano Cannito e prodotto da Valeria Arzenton e Alessandro Longobardi che ripercorre la rivoluzione a passo di danza fatta da Raffaella Carrà. Dopo due edizioni trionfali a Madrid, è pronto a far scatenare il pubblico dei teatri italiani: dal 10 febbraio dell'anno prossimo sarà al Teatro Brancaccio di Roma, e poi dal primo aprile al teatro Nazionale di Milano. Sono anche aperte le iscrizioni a tutti i ruoli, compreso quello della protagonista...