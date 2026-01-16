MILANO CORTINA 2026 "Oltre i limiti", il progetto di Lilly che lega Giochi olimpici e scienza

In vista di Milano Cortina 2026, Lilly presenta "Oltre i limiti", un progetto che unisce sport e scienza nel segno di metodo, resilienza e ripartenze. Tra installazioni, spazi esperienziali e campagne, l'iniziativa punta a promuovere prevenzione e benessere, lasciando un'eredità oltre i Giochi.