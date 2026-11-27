Un'idea simile a quanto accade già in altri paesi europei, come ad esempio la Germania: chi non ha mai dichiarato i contributi, a circa 32 anni viene convocato dall'Agenzia delle Entrate. La proposta è di Alberto Brambilla, presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, e scritta nel 13° rapporto delle entrate fiscali e finanziamento del welfare. Intervenuto a Tgcom24, Brambilla ha spiegato: "Una precisazione: 32 anni è un numero, poi deciderà la politica se saranno 30, 31 o 34... Però il problema vero è che negli ultimi tre anni abbiamo ricevuto 210mila domande per l'assegno sociale e abbiamo provato a vedere se queste persone erano conosciute all'Inps e al fisco. Abbiamo scoperto che questi, quantomeno la maggior parte, non lo sono. Cioè fino a 67 anni sono vissuti a carico della collettività. Secondo punto: il 47% dei contirbuenti italiani non paga imposte. Quindi è chiaro che in un paese con una pressione fiscale che al 3° posto in Europa e primo per debito pubblico qualche provvedimento va preso. In Germania, di solito, se dopo un po' non presenti redditi vieni convocato. Anzi, vale anche per gli italiani che lavorano lì ai quali potrebbe anche venire revocata la prestazione assistenziale".