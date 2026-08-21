"Niu Lai", il blockbuster estivo così brutto da diventare virale

In Cina è diventato un caso nazionale cinematografico questo film d'animazione: "la mucca sta arrivando" è oggettivamente bruttissimo. Scadenti le animazioni, imbarazzanti i personaggi principali (un vitello e un'allodola). Tutto risulta amatoriale e un po' squallido. Eppure al box office "Niu Lai" sta sfidando i blockbuster.