"Nina canta nei teatri": Angelina Mango è tornata

Nel 2024, Angelina aveva condiviso con i fan il bisogno di allontanarsi dalle scene. La lunga pausa, poi il ritorno a piccoli passi su quel palco che lei stessa ha immaginato e disegnato, come un salotto. Il pubblico l'aspettava e molte date sono già sold out. Su e giù per l'Italia: dopo Napoli e Roma, Catania, Palermo, Bari, Torino, Fermo, Bologna e Firenze per poi chiudere a Milano il 27 marzo.