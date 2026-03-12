"Nefrochef - Il Gusto della Vita", la"sfida culinaria tra pazienti con patologie rene

Una gara tra i fornelli al "Gambero Rosso Academy - Città del gusto" di Palermo, organizzata da Angelo Ferrantelli, presidente della Fondazione italiana del rene Sicilia e direttore della unità operativa complessa di Nefrologia Dialisi e Trapianto renale dell'Arnas ospedale Civico di Palermo, e Marco Guarneri, direttore della unità di Nefrologia e dialisi del Policlinico universitario di Palermo, e co-organizzata dalla Fir Sicilia, Fondazione italiana del rene. A sfidarsi dodici pazienti affetti da gravi patologie del rene con i loro caregiver.