Morto Tim Curry, la star"di "It" e "The Rocky Horror Picture Show"

Addio a Tim Curry. Il grande attore e caratterista britannico si è spento a 80 anni a Los Angeles. Da tempo soffriva di problemi di salute. Ha legato la sua carriera a due personaggi sopra le righe entrati nell'immaginario: il primo è lo scienziato pazzo e glam frank-n-furter del musical "Rocky horror picture show", interpretato prima a teatro a Londra e a Broadway e poi nel celebre film del 1975. Un'opera considerata ancora oggi un cult capace di rivoluzionare il costume. Il secondo è il terrificante clown pennywise nella miniserie "It" tratta dal romanzo di Stephen King, un classico dell'horror.