DEAGOSTINI

"Manuale pratico di longevità" di Aureliano Stingi

Equilibrio, consapevolezza e strategie quotidiane per vivere a lungo e in salute

23 Lug 2026 - 13:19
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Con un approccio scientifico, rigoroso e a tratti ironico, Aureliano Stingi accompagna il lettore dentro i meccanismi dell’invecchiamento e della salute, smontando falsi miti. 

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