EDITO DA EINAUDI

"Malinconico Blues" di Diego De Silva

Torna l'avvocato "di insuccesso" Vincenzo Malinconico

di Carlo Gallucci
04 Ott 2026 - 12:38
00:57 
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Torna Vincenzo Malinconico, l'avvocato "di insuccesso" creato da Diego De Silva. Nel nuovo romanzo "Malinconico Blues" si affronta un tema serissimo, quello del consenso nella coppia, con una scrittura divertente.

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