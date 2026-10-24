Londra celebra Freddie Mercury con una mostra

Dalla corona alla tuta di Bohemian Rapsody. A Londra la mostra, aperta fino al 17 gennaio 2027, comprende otto abiti di scena dell'artista, tra questi il suggestivo completo monocromatico indossato durante uno dei primi concerti dei Queen all'Imperial College e apparso sulla copertina dell'album di debutto della band nel 1973. Esposta anche la tuta Mercury Wing creata da Wendy de Smet e sfoggiata sul palco durante il tour di A Night at the Opera (1975-1976), celebre anche per la sua apparizione nel rivoluzionario video di Bohemian Rhapsody. Immancabile l'iconica corona con mantello, disegnata da Diana Moseley e utilizzata nel Magic Tour, inclusa l'ultima esibizione dal vivo di Freddie con i Queen a Knebworth nel 1986.