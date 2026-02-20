PUBBLICATO DA "IL BATTELLO A VAPORE"

"Lettere dei bambini ai fabbricanti di armi" di Arnoldo Mosca Mondadori

Il dramma delle guerre visto attraverso gli occhi dei più piccoli

di Paola Cambiaghi
20 Feb 2026 - 14:54
01:31 
"Lettere dei bambini ai fabbricanti di armi", pubblicato da "Il Battello a Vapore", è un libro-denuncia che raccoglie le testimonianze dei bimbi colpiti dalla guerra, da Gaza all'Ucraina. Il volume - di Arnoldo Mosca Mondadori, Anna Pozzi e Cristina Castelli - fa parte di un’iniziativa più grande: un movimento di resistenza apolitico destinato a non fermarsi finché non cesseranno i conflitti in tutto il mondo.

libri in tv