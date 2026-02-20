"Lettere dei bambini ai fabbricanti di armi" di Arnoldo Mosca Mondadori
Il dramma delle guerre visto attraverso gli occhi dei più piccolidi Paola Cambiaghi
"Lettere dei bambini ai fabbricanti di armi", pubblicato da "Il Battello a Vapore", è un libro-denuncia che raccoglie le testimonianze dei bimbi colpiti dalla guerra, da Gaza all'Ucraina. Il volume - di Arnoldo Mosca Mondadori, Anna Pozzi e Cristina Castelli - fa parte di un’iniziativa più grande: un movimento di resistenza apolitico destinato a non fermarsi finché non cesseranno i conflitti in tutto il mondo.