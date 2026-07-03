"Le terme dell'indirizzo", di"Cristina Cassar Scalia

Il giallo prende il via dal ritrovamento del cadavere carbonizzato di un senzatetto, nelle rovine delle antiche terme romane nel centro della città. "Le terme dell'indirizzo", che danno il nome al romanzo.
Il giallo prende il via dal ritrovamento del cadavere carbonizzato di un senzatetto, nelle rovine delle antiche terme romane nel centro della città. "Le terme dell'indirizzo", che danno il nome al romanzo.
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