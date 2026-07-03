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"Le terme dell'indirizzo", di"Cristina Cassar Scalia

Nuova indagine per il vicequestore"Vanina Guarrasi, ambientata a Catania

di Carlo Gallucci
03 Lug 2026 - 13:15
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Il giallo prende il via dal ritrovamento del cadavere carbonizzato di un senzatetto, nelle rovine delle antiche terme romane nel centro della città. "Le terme dell'indirizzo", che danno il nome al romanzo. 

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