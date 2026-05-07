Pubblicato da Mondadori

"La segreta cura" di Raffaella Romagnolo

Un racconto personale, scritto con coraggio e determinazione

di Paola Cambiaghi
07 Mag 2026 - 13:32
01:24 
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Un racconto personale, scritto con coraggio e determinazione. "La segreta cura", pubblicato da Mondadori, è il nuovo libro di Raffaella Romagnolo.

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