"La Ruota della Fortuna", il concorrente Flavio vince 200mila euro

A "La Ruota della Fortuna" il ventottenne Flavio si conferma campione per la quarta volta e si aggiudica il montepremi di 200mila euro. Durante la puntata in onda martedì 20 gennaio su Canale 5, lo sviluppatore informatico ha superato brillantemente la prima fase del quiz, respingendo i tentativi degli altri concorrenti Martina e Renato. Una volta raggiunto il gioco finale con un montepremi di oltre 11mila euro, Flavio ha avuto la lucidità necessaria a risolvere i tre tabelloni necessari a rendere accessibili le rispettive buste pescate alla Ruota delle Meraviglie.