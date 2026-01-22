"La ruota della fortuna", Gerry Scotti svela i segreti del quiz

"La ruota della fortuna" continua a macinare ascolti: il quiz condotto su Canale 5 da Gerry Scotti e Samira Lui nel preserale sta vivendo un grandissimo successo. Milioni di telespettatori, ogni sera, si raccolgono davanti alla tv per riempire le caselle del tabellone e dare la soluzione. Per questo, durante una delle registrazioni delle nuove puntate, Scotti ha voluto rispondere su Instagram alle curiosità del pubblico, svelando alcuni segreti del programma.