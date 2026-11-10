"L'Asse dello sconvolgimento": la regia di 4 Paesi dietro gli attacchi hacker

Il sospetto ora dopo ora si fa sempre più certezza. Dietro i recenti attacchi hacker a supermercati e voli di linea ci sarebbe una regia unica. Un nemico a più teste: CRINC il suo nome. Acronimo che sta per Cina, Russia, Iran e Corea del Nord. L'Asse dello sconvolgimento" per usare la definizione di due analisti americani. Qualcosa di molto più pericoloso e strutturato di singoli hacker che si muovono nei meandri più reconditi del dark web. Un’alleanza tra Stati, senza trattati o accordo pubblici. L'avversione verso l'Occidente e gli Stati Uniti è il collante. L'aspirazione un nuovo ordine mondiale che prescinda dalle ingerenze di Washington.