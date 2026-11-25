"Io, annientata fisicamente ed emotivamente dal mio ex | Ho detto basta quando ho visto i lividi sul corpo di mio figlio"
Moira Cucchi, sopravvissuta ad anni di violenze domestiche e oggi autrice impegnata nella lotta contro la violenza di genere: "Tanto è stato fatto, tanto c'è ancora da fare"
Dietro ogni storia di violenza contro le donne c'è un percorso di silenzio e attesa, poi di una strada che porta verso la libertà. A raccontare la sua vicenda personale a Tgcom24 è Moira Cucchi, sopravvissuta a dieci anni di gravi violenze domestiche, diventata oggi un'attivista e autrice impegnata nella lotta contro la violenza di genere e lo stalking.
Il coraggio di denunciare
Ma quanto è difficile trovare il coraggio di chiedere aiuto? "È veramente difficile, perché la vittima è annientata psicologicamente - spiega - Arrivi a un punto in cui crede di non avere più la capacità di andare avanti da sola. Io dubitavo di me stessa e cercavo di dimostrare al mio ex che non ero sbagliata come lui mi faceva credere. Non cercavo di cambiare lui, cercavo di cambiare me stessa".
Le paure ricorrenti
A prevalere, del resto, è sempre la paura. "Paura di vedersi tolti i figli, che spesso è la prima minaccia; paura di perdere il lavoro, paura del giudizio, paura del domani... Le tue energie vengono impiegate unicamente per cercare di sopravvivere ogni giorno all'interno della relazione tossica. Sei distrutta emotivamente e fisicamente. Ma poi c'è la scintilla che fa scattare la molla del coraggio. E per me è stata la prima volta che ho visto i segni sul corpo di mio figlio. Non volevo che subissero ancora, che credessero che quella fosse la normalità".
"Ripartiamo dalla formazione"
Le misure preventive messe in campo oggi dalle istituzioni, come il codice rosso o il braccialetto elettronico, sono sufficienti a evitare nuovi casi? "Le cronache riportano solo le punte dell'iceberg di quello che viviamo noi donne. Il codice rosso ha introdotto moltissime novità importanti, ma c'è ancora tanto da fare. Io credo che i deterrenti come il braccialetto elettronico servano a poco. Questi uomini vivono in una realtà parallela, per loro quello che fanno è giusto e normale. Bisognerebbe fare più formazione per chi sta sul territorio, ripartire da chi accoglie la vittima quando decide di denunciare".