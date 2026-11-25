A prevalere, del resto, è sempre la paura. "Paura di vedersi tolti i figli, che spesso è la prima minaccia; paura di perdere il lavoro, paura del giudizio, paura del domani... Le tue energie vengono impiegate unicamente per cercare di sopravvivere ogni giorno all'interno della relazione tossica. Sei distrutta emotivamente e fisicamente. Ma poi c'è la scintilla che fa scattare la molla del coraggio. E per me è stata la prima volta che ho visto i segni sul corpo di mio figlio. Non volevo che subissero ancora, che credessero che quella fosse la normalità".