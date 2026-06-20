Guerra cognitiva e difesa delle narrazioni

"Intelligenze artificiali - In mezzo a noi", puntata 30: guerra cognitiva e difesa delle narrazioni

Matteo Flora intervista Lorenza Pigozzi, Evp Direttore Comunicazione Strategica Fincantieri.

20 Giu 2026 - 17:27
11:14 
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