Video

"Intelligenze artificiali - In mezzo a noi", puntata 10: L'era del prompt engineering

Matteo Flora intervista Lucia Maggi, avvocato e Ceo Studio Legale 42 Law Firm

17 Gen 2026 - 18:05
11:58 