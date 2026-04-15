"Il coltello della memoria" di Franco Currò

Un romanzo sorprendente, capace di illuminare una stagione controversa e vitale del nostro passato. È l'esordio letterario del giornalista Franco Currò. "Il coltello della memoria", pubblicato da Rizzoli, ripercorre l'eredità del Sessantotto. Un racconto che parte da un biglietto d'addio e un suicidio, quello del critico cinematografico Alberto Novelli. Sullo sfondo, una Milano che cambia volto a ogni pagina.