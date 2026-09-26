eDITO DA SILVIO BERLUSCONI EDITORE

"Il caso Guillou. Storia di un'identità cancellata" di Paolo Benanti

12.00 IL CASO GUILLOU, BENANTI - SB EDITORE SRV

di Carlo Gallucci
26 Set 2026 - 12:52
01:36 
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Il magistrato francese raccontato nella sua essenza da Padre Paolo Benanti per spiegare le trasformazioni del digitale

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