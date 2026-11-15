"Historias de Astor", sul palco l'omaggio al padre del tango moderno

Una storia di passione, radici, rivoluzione... La storia di un genio che ha saputo trasformare la tradizione in arte immortale, la musica popolare in linguaggio universale. Astor Piazzolla, per tutto il mondo il padre del "nuevo tango" lo racconta nello spettacolo “Historias de Astor”. "Fare questo omaggio a Piazzolla per me rappresenta il gran finale della mia carriera, con lui che è un mit,. tutto il pianeta suona la musica di Piazzolla" dice Miguel Angel Zotto, ballerino e coreografo. Dopo l’auditorium Parco della Musica di Roma, lo spettacolo sarà a Milano il 21 maggio.