"Grande Fratello Vip", campeggio forzato per i primi concorrenti

Riparte il "Grande Fratello Vip": l'appuntamento è a martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5. Al timone Ilary Blasi, con opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Intanto, in attesa della puntata, i primi quattro concorrenti entrati nella Casa già cominciano studiarsi. E lo fanno in giardino, in campeggio... forzato.