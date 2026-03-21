"Giornate FAI di Primavera", dentro le ville da Vicenza a Como

Il 21 e il 22 marzo tornano per la 34esima edizione le "Giornate FAI di Primavera", il grande evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico dell'Italia. L'iniziativa è il più efficace strumento con cui il FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, esercita la sua missione di educazione della collettività alla conoscenza e alla tutela di quel patrimonio, perché sia per sempre e per tutti. Accogliendo l'invito del FAI, dal 1993 - anno della pionieristica prima edizione dell'evento - al 2025 quasi 13 milioni e mezzo di italiani hanno potuto scoprire e riscoprire oltre 17.000 luoghi speciali delle città e dei territori in cui vivono.