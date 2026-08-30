"Giganti", Pier Silvio Berlusconi:"Orgoglioso dei prodotti che partono su Rete 4 firmati Toni Capuozzo"

Domenica 30 agosto, in prima serata, primo appuntamento con “Giganti - I protagonisti della storia”, il nuovo programma di approfondimento targato Videonews, condotto da Toni Capuozzo. Nella puntata d'esordio si parlerà di Giovanni Paolo II. Su "Giganti" è intervenuto Pier Silvio Berlusconi: "Sono orgoglioso dei prodotti che partono su Retequattro firmati da Toni Capuozzo. Le serate - dice il presidente e amministratore delegato di Mediaset - raccontano i più grandi personaggi della storia, a partire da Papa Wojtyła. Sono pagine televisive di grande qualità, scritte e curate con la consueta schiettezza, lucidità e libertà di pensiero dal caro maestro Toni Capuozzo. Buona visione".