"Grande Fratello Vip", ingresso anticipato per quattro concorrenti | Il video inedito della Casa

Non se l'aspettavano di certo così la prima notte nella casa del "Grande Fratello Vip". Per la prima volta il reality ha preso il via con una open house, un'apertura anticipata a quattro concorrenti (Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi) per una prova di convivenza particolare, in campeggio nel giardino della Casa. Intanto, all'interno ultimi preparativi per accogliere tutti e 16 i partecipanti. La famosa porta rossa si aprirà ufficialmente il 17 marzo in prima serata su Canale 5: con Ilary Blasi, due opinioniste d'eccezione e... tante sorprese.