SGRAZIATO MA dal passo deciso

"Fulmine", il robot che corre più veloce dell'uomo

L'androide ha vinto in 50 minuti e 26 secondi la mezza maratona di Pechino. Battendo il primato dei colleghi umani

20 Apr 2026 - 19:53
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