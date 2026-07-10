a San Siro

Elodie e Franceska Nuredini fanno sognare i fan

Ospite"di Sfera Ebbasta la cantante è salita sul palco e ha condiviso l'esibizione con la compagna

10 Lug 2026 - 13:50
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