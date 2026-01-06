"El Pollo", l'asso nella manica del dipartimento di giustizia Usa contro Maduro

Nicolás Maduro è nel centro di detenzione di Brooklyn, l'unica prigione newyorkese per detenuti in attesa di un processo federale. L'ex presidente venezuelano, ora, dovrà aspettare ben due mesi e mezzo: il procedimento a suo carico, dopo l'udienza preliminare, comincerà il 17 marzo. Il dipartimento di giustizia americano avrebbe dalla sua, però, un supertestimone capace di inchiodare Maduro e svelare i suoi presunti legami con i cartelli della droga, perché a conoscenza di nomi, segreti, strutture e meccanismi del cosiddetto sistema narco-stato. Si tratterebbe di Hugo Armando Carvajal, detto "El Pollo", ex fedelissimo di Chávez prima e di Maduro poi, generale ed ex capo dell'intelligence militare. Uomo chiave del regime insomma, ma cacciato proprio da Maduro per tradimento.