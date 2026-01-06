Logo Tgcom24
Il supertestimone

"El Pollo", l'asso nella manica del dipartimento di giustizia Usa contro Maduro

Si tratterebbe di Hugo Armando Carvajal, generale ed ex capo dell'intelligence militare, cacciato proprio dal presidente venezuelano per tradimento

di Isabella Josca
06 Gen 2026 - 19:26
01:36 

Nicolás Maduro è nel centro di detenzione di Brooklyn, l'unica prigione newyorkese per detenuti in attesa di un processo federale. L'ex presidente venezuelano, ora, dovrà aspettare ben due mesi e mezzo: il procedimento a suo carico, dopo l'udienza preliminare, comincerà il 17 marzo. Il dipartimento di giustizia americano avrebbe dalla sua, però, un supertestimone capace di inchiodare Maduro e svelare i suoi presunti legami con i cartelli della droga, perché a conoscenza di nomi, segreti, strutture e meccanismi del cosiddetto sistema narco-stato. Si tratterebbe di Hugo Armando Carvajal, detto "El Pollo", ex fedelissimo di Chávez prima e di Maduro poi, generale ed ex capo dell'intelligence militare. Uomo chiave del regime insomma, ma cacciato proprio da Maduro per tradimento.

