EDITO DA RIZZOLI

"Dove ho lasciato le chiavi?" di Mara Maionchi

Giochi e attività per allenare la memoria e"tenere in forma la mente

di Maria Vittoria Corà
22 Mag 2026 - 12:32
01:09 
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Mara Maionchi, con l'enigmista Manuela Mellini, firma un libro speciale, edito da Rizzoli: "Dove ho lasciato le chiavi?". Duecento pagine di giochi, passatempi e attività per allenare sette aree del cervello e tenere in forma la mente.

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